Florencia Peña explicó el particular jardín donde irá su hijo Felipe: "Tiene una vertiente artística"

Florencia Peña contó qué tipo de educación eligieron con su pareja Ramiro Ponce de León para su hijo Felipe, quien nació en octubre de 2017.

"Este año empieza el jardín de dos en Risas de la tierra. Es una escuela musical en donde también fue Juan: al ser los dos de libra son muy parecidos", relató la actriz en charla con revista Caras sobre el jardín al que irá su hijo más pequeño.

Y amplió: "A la Escuela Del Sol, que también tiene una vertiente artística. Y, por otro lado, estudiará inglés para reforzar el idioma. Me gusta que mis hijos vayan a escuelas más progre, donde hablen más del individuo y de lo que quieren ser".

La actriz, que tambiés es madre de Tomás y Juan, habló de su rol como mamá: "Soy como la anti madre porque tengo una relación con mis hijos cero solemne: creo que uno puede ser amiga de sus hijos y al mismo tiempo ponerles límites. Siempre fui anfitriona de los amigos de mis chicos. Mi casa es friendly. No soy del reto y castigo".

Y siguió: "Si bien Juan es el más contestatario, con todos mis hijos me funcionó esta forma de ser como madre. Además, cada uno demanda una faceta mía diferente. Yo me puedo equivocar en mi vida pero jamás arrastraría esas consecuencias en ellos. Soy una madre muy libre en mis cosas y, a la vez, una gran compañera de aventura de mis hijos. Me percibo como una mujer y madre poligénero: que se identifica con varios géneros al mismo tiempo".

"Fluyo y no me encasillo. Soy curiosa por naturaleza. Y eso les enseño a mis hijos: que sean libres y se den la posibilidad de percibirse sin rótulos. Ellos saben que siempre estaré ahí para ayudarlos a encontrar su destino sin juicios de valor que obstruyan sus libertades individuales", finalizó Peña.