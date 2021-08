Florencia Peña desató una interna en Telefe tras el escándalo por su visita a Olivos

En los últimos días, se conoció que Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. En las redes sociales, la actriz fue tendencia por las críticas que recibió por parte de los usuarios.

El lunes, la conductor de Flor de equipo (Telefe) explicó que el motivo de su visita tuvo que ver con su preocupación por la falta de trabajo de los actores ya que muchos perdieron su trabajo debido a las restricciones por la cuarentena. Y se despachó contra quienes se refirieron a ella como "el gato del Presidente".

“Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución", empezó diciendo la actriz, muy molesta.

"Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!", continuó, para asegurar que ella tenía certificados para circular por ser personal esencial.

“¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente!? ¿¡Yo hoy tengo que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la pet… del Presidente!? ¿Que yo fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo porque para entrar la Quinta de Olivos tenías que tener un protocolo tremendo?”, arrojó.

Este miércoles en Intrusos, Rodrigo Lussich reveló que se habría desatado una interna en Telefe por la aguerrida posición que tomó la conductora tras el escándalo. El periodista indicó que la actriz tenía intenciones de hacer un nuevo descargo sobre el tema, aunque finalmente ella no salió al aire porque se descompensó en su camarín.

"Al parecer, alguien le habría dicho no querían que otra vez involucre la pantalla de Telefe en este tema", señaló el conductor del ciclo de espectáculos de América TV. "Puntualmente no querían que utilice ciertas palabras", acotó Evelyn von Brocke, que habló con una fuente directa de Flor de equipo, el programa de Florencia Peña.