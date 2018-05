Florencia Peña defendió a Marley y apuntó contra Lanata: "Me parece un ridículo"

En la noche del lunes, se realizó la presentación de la serie de Navajo Films, la productora liderada por Lucas Vivo García Lagos, "Psiconautas". Las dos temporadas de la producción argentina ya están disponibles en Netflix para toda Latinoamérica.





Guillermo Toledo y un destacado elenco de actores argentinos integrado por Florencia Peña, Puma Goity, Verónica Llinás, Martín Piroyansky, Luis Ziembrowski y Julieta Zylberberg. La misma está protagonizada por el actor españoly un destacado elenco de actores argentinos integrado por





En diálogo con PrimiciasYa.com, Flor Peña habló de este proyecto y de otros temas. Sobre la serie dijo: "Armamos un grupo maravilloso para esta serie, que nos fue genial en la primera temporada en tbs y luego, a raíz de la repercusión que tuvo, hicimos una segunda temporada que no salió por tbs sino que fue a Netflix. Estamos muy contentos y esperemos que se pueda hacer una tercera temporada, la gente lo pide y la pasamos muy lindo haciéndola".





Luego, comentó que consume muchas series pero aseguró que no les gustó para nada "La casa de papel": "Soy de ver muchas series en Netflix, pero me tienen las pelotas llenas con 'La casa de papel', no me gustó para nada. No desmerezco nada, pero siempre los argentinos tenemos eso de agarrar algo y ponerlo en un pedestal. No sé quiénes son los actores, vino un tal Arturito... Ni sé quién es. En Argentina tenemos un buen semillero de actores con talento y cuando se juntan en un lugar está bueno verlos, es lo que está pasando con Psiconautas".





Marley está dolido por el sketch en el que Jorge Lanata -en "PPT"- se burló del hijo del conductor de "Por el mundo", Mirko. "No vi el programa de Lanata porque tengo función los domingos. Lo que vi fue por Twitter y me pareció totalmente desafortunado, me parece que no hay necesidad de hacer algo así. Marley no se lo merece y tampoco se lo merece el público. Lo conozco mucho a Marley y somos muy amigos y sé lo feliz que es con su hijito. No me parece bueno que le haga esto". Por otro lado, Peña contó queestá dolido por el sketch en el que-en "PPT"- se burló del hijo del conductor de





Y agregó: "Marley no es de salir a contestar y es cero escandaloso. Es un respetuoso del laburo de los demás. A Marley jamás se le ocurriría hacer una cosa así, a él le duelen estas cosas. No entendí por qué hace esto Lanata, ya había tenido dichos desafortunados con la nota que había hecho y fue por más. Me parece un ridículo, habla más de él que de Marley y Mirko con lo que hizo".





¡Mirá la entrevista completa con Florencia Peña!