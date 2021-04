Florencia Peña tras dar positivo de Covid: "Menos mal que no mandé a mis hijos a la escuela"

Luego de una difícil semana a raíz de la situación de salud que la madre de la actriz atraviesa, Florencia Peña confirmó este domingo que se encuentra aislada con coronavirus.

En su cuenta de Twitter anunció que tanto ella como sus hijos habían dado positivo y por tanto, permanecían aislados. "Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos".

Y este lunes, la actriz hizo referencia a los mensajes agresivos que recibió en las redes sociales, especialmente tras haber apoyado la suspensión de clases presenciales.

"Según lo que leo, mis hijos sólo tienen contacto conmigo, por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran... y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y no mandar a la escuela porque soy una analfabeta K. Y me contagié porque soy peroncha, ¿entendí bien?", arrojó con ironía.

"Y menos mal que no los mande a la escuela. Siendo asintomáticos podían contagiar a otrxs sin saberlo. Y la seño del jardín de Felipe dio positivo. Que tengan un buen día", cerró Florencia Peña.

