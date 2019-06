Florencia Peña contó que a su papá le ganó la batalla a un cáncer terminal

Hasta hace pocas horas no se sabía que Julio, el papá de la actriz y jurado de "ShowMatch", padecía un cáncer terminal que fue detectado hace cosa de un año.





Florencia contó la noticia durante el Día del Padre y expresó que le dio pelea con unas ganas terribles de vivir.





"Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó. X que no quería irse todavía. X que mi madre, eterna luchadora lo lleno de esperanza. Y lo logro! Me emociona cada vez que recuerdo aquel día . X que hoy lo veo fuerte y mas vivo que nunca. Feliz en tu día guerrero. Estamos muy orgullosas de todo lo que la luchaste. Te amamos y te admiramos", escribió la protagonista de "Cabaret".





Si bientiene una vida muy pública y lo privado llega a oídos de todos, la realidad es que en el plano familiar se guarda algunos secretos.