Florencia Peña confesó su debilidad por un técnico argentino: "Con él se me caen las medias"

Florencia Peña no anduvo con vueltas a la hora de confesar su debilidad por un técnico argentino que hace tiempo viene consiguiendo logros importantes.

Además, la actriz y conductora "Flor de equipo", Telefe, contó que su novio, Ramiro Ponce de León, estaría contento de incorporar al hombre a su pareja.

¿De quién se trata? Nada más y nada menos que Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

LEER MÁS: Marta Fort denunció a un acosador que le envió fotos desnudo

"Soy muy futbolera y mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. No choluleo a nadie, pero con él se me caen las medias. No puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza“, expresó Flor hace unos días en diálogo con Radio Continental.

Y aseguró con su estilo que Ramiro no tendría problema en incorporar al "Muñeco" a su relación.

“Mi marido estaría muy contento. Gallardo es el último gran líder deportivo de nuestro país”, destacó la actriz, que es además fanática del club millonario.

LEER MÁS: Ratings del martes: Tinelli subió un poco pero no logra alcanzar a sus competidores, "Doctor Milagro" y "MasterChef"