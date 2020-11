Florencia Peña apuntó contra Viviana Canosa por la vacuna rusa: "Siempre fui muy vacunable"

Florencia Peña apuntó contra Viviana Canosa luego de que la periodista diera a conocer un polémico mensaje sobre la vacuna rusa.

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que llegarán entre diciembre y enero.

Canosa se sumó a un hashtag difundido en Twitter que pone en duda la vacunación y generó polémica. La publicación sumó casi 10 mil interacciones. Sin dejarlo pasar, Florencia Peña sentó su postura.

Sin nombrarla, pero en referencia al comentario de la conductora del Nueve y quienes adhirieron al hashtag "Yo no me vacuno", Flor sentó su postura.

"Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump", señaló. Y broméo: "Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno".

