Florencia Peña a Amalia Granata y Pampita: "No tenemos que mirarnos el ombligo"

La suspensión de las clases por parte de Alberto Fernández ante la ola de contagios generó enojos y manifestación de famosos en contra del decreto presidencial.

Dos de ellas fueron Pampita que escribió en Twitter y Amalia Granata que dijo que va a juntar los certificados médicos de los niños que sufran las consecuencias del cierre para iniciarle un juicio político al Ministro de Educación.

En Hay que ver, Florencia Peña se mostró a favor de la medida: "Si venimos de los antecedentes que venimos de un año sin clases entiendo el malestar. Es un momento muy complejo, estamos en el pico de los contagios, y si bien es verdad que las clases en sí misma, no es lo que más contagia, lo que contagia es todo lo que sucede para llegar a las clases. Estamos tratando de bajar el nivel de congestionamiento en los transportes públicos, no me parece mal que durante 15 días paremos".

Y agregó: "Yo te digo, como mamá, yo ya había decidido no mandarlos a la escuela por un ratito para que no se genere tanto contagio, había mucha cosa de contacto estrecho y de ir para adentro. Mi hijo Toto terminó 5to año por Zoom, y yo como mamá pensé ´¡es lo que le tocó!´. Nadie quiere que no vayan a la escuela. Creo en la educación y además creo en la educación pública. En este momento me parece importante cerrar quince días".

Sobre los dichos de Pampita y Amalia Granata, Florencia sostuvo: "Me parece que no tenemos que ser tan extremos y mirarse el ombligo, tanto Amalia, como Pampita como yo tenemos posibilidades de que nuestros hijos los cuiden personas y nuestros hijos no tienen que ir a clases porque no tienen dónde quedarse".

Y finalizó: "Los mismos que hoy piden que se abran las escuelas son los que cortaron los chorros con las computadoras, como oposición que salen a rasgarse las vestiduras, son los que dieron de baja el plan Conectar".