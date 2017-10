Florencia Marcasoli: "Yanina sabe que estuvo mal y no lo reconoce"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Florencia Marcasoli y Yanina Latorre se cruzaron el jueves en "Los Ángeles de la mañana". Se vivió un clima de tensión entre ambas al aire y en el corte. se cruzaron el jueves enSe vivió un clima de tensión entre ambas al aire y en el corte.





Embed



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la vedette de "Cocodrilo circo y varieté", obra que se presentará el verano en Mar del Plata, luego de este cruce y comentó al respecto.





"Todo empezó cuando Omar Suárez le dice: Yanina estás muy flaca. Y ella: sí estoy muy flaca pero este vestido me hace flaca, igual tengo un lomazo. Se halagaba sola. Entonces yo le dije: la humildad ante todo. Ella ahí me dice: no es humildad, es sentido del humor pelot... A lo que yo no le dije nada. Y después le dijo a Omar: además yo te dije que no trabajaría en una obra con put.. Y ahí me miró a mí y se rió como irónicamente", comentó Marcasoli. comentó





"Y cuando Ángel le preguntó ayer, ella negó todo. Ella me atacó diciéndome pendeja pelotu.. y después dio a entender que no trabajaría en la obra de Omar porque hay put.. ¿Cómo lo tengo que tomar yo? Yo voy a trabajar ahí. Lo mío no fue con ánimo de agredir, me causaba gracia, y ella muy prepotente y agresiva me respondió de esa forma", añadió la morocha.





"En un corte dijo que no trabajaría en la obra de Omar con putas y yo estaba al lado o sea, yo voy a trabajar con Omar: ¿Qué quiso decir? Yanina no tiene límites. Eso fue fuera del aire en un corte. Me dijo pendeja pelotuda. Fue bastante agresiva conmigo. Yo no le hice nada. Me atacó y sólo me defendí, le dije que a mí no me joda que yo no me meto con ella, que se ocupe del marido. Y ayer al aire en LAM cuando Ángel le preguntó inventó cualquier cosa. Mintió. Sabe que estuvo mal y no lo reconoce", cerró Flor.