Florencia Marcasoli: "¿Tengo que hacerle un monumento a Carmen? Yo siempre le agradecí"

Florencia Marcasoli y Carmen Barbieri se dispararon algunos mensajes en Twitter en la tarde del miércoles, reavivando las diferencias que tienen. se dispararon algunos mensajes en Twitter en la tarde del miércoles, reavivando las diferencias que tienen.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Marcasoli, quien será primera vedette en "Cocodrilo circo y varieté" en el verano de Mar del Plata.





"Si hubo algo que yo siempre fui es ser agradecida. Siempre le estuve agradecida a Carmen por el lugar que me brindó, las cosas que hizo por mí. Siempre que fui a los programas le he agradecido. No sé por qué está tan empecinada conmigo. Dice que no está enojada pero me tiene bloqueada del teléfono. No entiendo por qué la decepcioné, no sé a qué se refiere", expresó la morocha.

flor marcasoli.jpg

"Yo hablé el miércoles del agradecimiento a Marcelo Tinelli, El Chato Prada y Hoppe por el tema que ellos me brindaron estar en el Bailando como invitada, estaba agradeciendo eso y después agradecí por la obra del verano, nada tiene que ver con ella. Le agradezco a Omar Suárez que me da un lugar hermoso en la obra y me pone muy feliz el valor que me da también su esposa Denise", añadió. añadió.

"No sé por qué está tan empecinada Carmen conmigo. Pone una foto mía, dice que soy una desagradecida, realmente no entiendo qué le hice. Ella se enojó conmigo y siempre tiene algo para decirme. Yo nunca le falté el respeto, siempre fue agradecida, pero basta: ¿Tengo que hacerle un monumento?. Me parece que a ella le sumaba para el espectáculo, no me hizo un favor, esto que quede claro".

Y cerró el tema: "Yo siempre le agradecí. Yo estaba hablando del verano y ella no me llamó para hacer temporada de verano, entonces no entiendo por qué se enoja. Y agradezco a Omar Suárez de corazón por el valor y reconocimiento que me da en Cocodrilo circo y varieté, estoy muy feliz y nada va a arruinar este momento".