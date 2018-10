Florencia de la V: "Una vez me cortaron el pelo en la puerta del colegio"

Florencia de la V relató en la mesa de Mirtha Legrand una historia de acoso escolar que sufrió en su adolescencia.

"¿Alguna vez te hicieron bullying?", le preguntó la conductora. "Muchas veces en el colegio", le respondió Flor y reconoció que no sabía qué era porque no tenía ese nombre.

"Me acordé de diferentes situaciones que viví. Una vez me esperaron en la puerta del colegio y me cortaron el pelo", dijo la actriz, ante la conmoción de todos en la mesa.

"Fueron unas chicas y fue espantoso", reveló conmovida la panelista de "LAM".

Y agregó: "Me cortaron solo un mechón porque me pude defender". "Siempre me pregunto qué lleva a un adolescente a ser violentos. Hay falta de contención familiar".