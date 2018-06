La organización Actrices Argentinas tuvo mucho que ver en la difusión y al proyecto que hoy dio su primer paso para convertirse en ley.





Florencia de la V quien de entrada se mostró a favor de la despenalización. Su historia de vida por la Una de las famosas más comprometidas con la causa fuequien de entrada se mostró a favor de la despenalización. Su historia de vida por la muerte de su madre en un aborto clandestino la marcó y recién se animó a hacerla pública hace pocos meses.

Embed Sabina Baez presente! Mamá e hija comprometidas @actrices.argentinas Unidas Una publicación compartida de Flordelav (@flordelave) el 3 Jun, 2018 a las 8:33 PDT



En su exposición realizada en comisión de Diputados, Flor sostuvo: "Los que nunca supieron de mí quiero que sepan que desde que aparecí en el ambiente hablé de la falta que me hizo mi madre, a quien perdí cuando tenía dos años. La necesité mucho y la extrañé. Me crié creyendo que se había muerto de una enfermedad. Cuando tenía 14, mi tía me dijo que murió por un aborto ilegal, murió desangrada. Era chica y no me atreví a preguntarle a mi padre, no sabía cómo manejar la información, solo sabía que era algo prohibido de lo que no se podía hablar".

Embed



Hoy, con la sanción en la cámara baja, Primiciasya.com pudo comunicarse con la conductora, panelista y actriz, quien se mostró feliz por el logro:





"Siento que vivo en país mejor del que creemos. Sentí orgullo de marchar con estas mujeres. Las Actrices Argentinas somos un movimiento poderoso que llegó para quedarse", sostuvo.













Con 129 votos a favor y 125 en contra, laaprobó el la ley para despenalizar el aborto y el proyecto pasa a la