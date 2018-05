Florencia de la V: "Muchas veces mentí con la muerte de mi mamá por vergüenza"

En plena etapa de debate en diputados por la despenalización del aborto,fue una de las portavoces que expuso su historia de vida en la comisión con el fin de concientizar y aportar a la decisión final de la cámara baja. La conductora y panelista había contado en el programa deque su mamá murió como consecuencia de un aborto clandestino, algo que amplió con detalle la semana pasada durante su presentación.

"Los que nunca supieron de mí quiero que sepan que desde que aparecí en el ambiente hablé de la falta que me hizo mi madre, a quien perdí cuando tenía dos años. La necesité mucho y la extrañé. Me crié creyendo que se había muerto de una enfermedad. Cuando tenía 14, mi tía me dijo que murió por un aborto ilegal, murió desangrada. Era chica y no me atreví a preguntarle a mi padre, no sabía cómo manejar la información, solo sabía que era algo prohibido de lo que no se podía hablar", dijo De la V, sin pensar que detrás de su relato iban a caer una serie de críticas y cuestionamientos.





"Mi terapeuta, tiempo después, me dijo que le pregunte a mi papá. Él me confesó que murió desangrada. Es una muerte que se pudo haber evitado, quedamos solos con mi hermano de 4 años, desamparados. Mi mamá se llamó Sabina Báez y la obligaron a abortar", ampliaba.

Algunos usuarios de redes sociales y la propia Amalia Granata sacaron a la luz un artículo de hace unos años donde Florencia contaba que su mamá murió como consecuencia de un cáncer.

Ante esto y suponiendo que contar esta historia no fue fácil para ella y que por ese motivo enmascaró la realidad de la dura pre adolescencia, Primiciasya.com habló con Florencia quien gentilmente explicó por qué dijo lo del cáncer en notas realizadas hace unos años.





"No puedo creer que ahora se hagan eco de estas cosas. Yo oculté la realidad, nunca mentí. Lo hice por vergüenza", destacó De al V a este medio.

Y agregó: "Si hoy en 2018 estamos hablando de la despenalización del aborto y se arma este escándalo, ¡Imaginate si contaba esto hace 5 años! Se piensan que fue fácil para mí decirlo. Hace 5, 20 ó 40 cuando murió mi mamá, era tabú, no se hablaba, era el señalarte con el dedo, el prejuicio, por eso dije lo que dije y muchas veces mentí sobre la muerte de mi madre, muchas, porque de verdad sentía vergüenza. No se hagan eco de una mentira, nadie se comunicó ni llamó a mi familia para corroborar lo que cuento".

