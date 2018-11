Florencia de la V: "Me voy de LAM porque es una etapa cumplida y tengo que seguir mi camino"

De mutuo acuerdo, De la V y Faroni decidieron dejar para el año próximo la puesta en escena de la exquisita pieza teatral que escribió Manuel González Gil ya que no lograron conformar el elenco que deseaban para hacerla.

Al contarlo al aire, Flor recibió un inmediato llamado de Juan Alzúa, productor de "Bien Argentino", quien la convocó para que se sume a la temporada que, en principio, comienza el 26 de diciembre, después de Navidad.





"Fue todo así de golpe. Yo anuncié en LAM que no hacía la comedia porque con Faroni no logramos formar el elenco que queríamos, y no queríamos desperdiciar el libro, Manuel González Gil estaba de acuerdo, entonces lo dije el martes y me llamó Juan Alzúa de Bien Argentino. Hablaron con Pablo (Goycochea) y ayer terminé de arreglar el contrato después del mediodía", le contó Florencia a Primiciasya.com.

Y agregó: "Estoy contenta, me encantó. Yo tenía todo, había buscado casa para ir a Mar del Plata como habíamos hablado y surgió esta propuesta y dije ´¡vamos para adelante!´. ¡Me encantó! Cambio de planes. ¡Me gusta que la vida me sorprenda!".

Esta misma semana, se supo que la conductora se aleja del ciclo de Ángel de Brito porque considera que ya cumplió su ciclo en el panel. "Es así, es un ciclo cumplido, hermoso, la pasé brutal, con Ángel (de Brito) y con las chicas tengo la mejor pero tengo que seguir mi camino. La temporada me llevaba tres meses a Mar del Plata o Carlos Paz así que vamos a ver qué pasa el año que viene", concluyó.





Cabe destacar que, según pudo confirmar este medio, desde el Grupo Clarín quieren que Florencia siga durante el verano con su programa en Ciudad Magazine, "Flor de tarde". Hasta el momento están en etapa de plena negociación.

El martes pasado,anunció en, programa en el que trabaja como panelista, que no iba a hacer la comedia de verano por la que había sido contratada por el productor