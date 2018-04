Florencia de la V: "Antes veía como posible tener más hijos, hoy no"

Florencia de la V debutó hace unos días en la pantalla de Ciudad Magazine al ponerse al frente de "Flor de Tarde". El 3 de abril a las 14.30 hs. dio inicio al ciclo que se emite de lunes a viernes, acompañada por Daniel Gómez Rinaldi y Naty Franzoni. debutó hace unos días en la pantalla deal ponerse al frente de. El 3 de abril a las 14.30 hs. dio inicio al ciclo que se emite de lunes a viernes, acompañada por





"Estoy muy contenta porque el programa está ya más aceitado. Cuando debutamos ya estábamos felices por todo lo que había pasado, teníamos un programa muy sólido y lleno de propuestas. Cuando empezó ya estábamos como si lo hubiésemos hecho hace cinco años. Volver a la televisión y volver a la conducción era un desafío, debutamos y fue impresionante lo que sucedió con el público y las repercusiones que tuvo el programa", destacó Flor en diálogo con PrimiciasYa.com sobre su regreso a la conducción tras haber hecho "La Pelu" en Telefe durante el 2012 y 2013.

"Los Ángeles de la Mañana" por El Trece: "Yo aporto mi cuota de humor... Y manejo mucha data porque conozco a mucha gente. Tengo info valiosa aunque empecé a convivir con esto de que te levanten y no citen la fuente. Por ahí sacan tu información y la adornan un poco tirándola como propia. Hay que producir y laburar un poco más. Pero participar del programa de Ángel es divertido. Se la pasa muy bien". Por otro lado, la conductora se habló de su participación como panelista enpor





Bailando, dijo: "No sé por qué la gente se muere tanto por estar en el Bailando, es algo que está bueno pero hoy siento que mis prioridades pasan por otro lado. Me gusta pero para mí es una etapa que ya pasó". Y sobre la posibilidad de volver al, dijo: "





Por último, al ser consultada sobre si le gustaría volver a ser mamá, manifestó: "Cuando mis hijos (Isabella y Paul) tenían dos años o tres, veía como más posible de tener más hijos. Hoy que ya tienen seis años y me dieron esa libertad porque ellos empiezan a ser más independientes ya que no hay que estar encima de ellos, y como eran dos fue mucho de golpe para mí. Hoy siento que me costaría volver a empezar. Antes lo veía con más posibilidad, hoy no. Me encantan los bebés... Y si la vida me vuelve a enfrentar a esto, será un sí".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino