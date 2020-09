Florencia Bertotti contó cómo quedó la relación con Cris Morena: "Nunca volvimos hablar por el tema de..."

Florencia Bertotti recordó la ficción que protagonizó en la pantalla de Telefe, "Floricienta". Además, contó cómo quedó la relación con Cris Morena, luego de que ésta la acusara de plagio por "Niní".

En una nota con "Agarrate Catalina" por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Bertotti se refirió a la ficción que reestreno recientemente el canal de las pelotas.

Asimismo, contó cómo quedó la relación con Cris: “Nunca volvimos hablar con Cris por el tema de Niní“, confirmó la actriz y agregó: “Creo que está más que claro lo que ella interpretó en esa circunstancia y lo que yo interpreté y creo que cada una actuó en consecuencia. Ya pasó agua abajo del puente y creo que es lo más sano”.

Con respecto a "Floricienta", la actriz recordó que “eran jornadas agotadoras y de 30 escenas, creo que estaba en 32. No hubo un minuto en que no disfrutara de lo que hacía, sí me pareció que a la hora de parar la pelota dije no, porque por mi salud mental era demasiado. Estaba muy cansada. Estaba sobrepasada y habían muchas cosas que se desprendían de mí, como las notas, la figurita, el álbum”.

Reconoció así que “lo que más me cambió a mí fue ser mamá. Yo me imaginaba en la puerta del jardín yendo a buscar a mi hijo, y que la gente venga a buscarme a mí para la foto, tenía como un fantasma con eso”.

“Floricienta estaba hasta en la sopa, iba al casamiento de una amiga, y tal vez tenías a alguien que se desubicaba y en el medio de la ceremonia venían y me pedían una foto”, cerró Bertotti.

