Flor Vigna compartió un video con sus seguidores de Instagram en el que se muestra al natural: con granos, panza y celulitis.

flor vigna 2.jpg







Fue para invitar a sus miles de seguidores a reflexionar sobre los aspectos "no likeables" de la vida.





"Hace tres o cuatro años que uso las redes diariamente, subo cosas de todo tipo, fotos con gente que quiero, cosas del laburo, fotos haciéndome la capa, la fachera, pero hay otras cosas que quiero mostrar hoy", comenzó la actriz la filmación.





Para cerrar, invitó a sus seguidores a pensar: "Esos ejemplos no son tan likeables como mis fotos tirando facha o el video que subo, que claramente subo el mejor, no el que me equivoqué. Todos tenemos nuestra parte likeable y una parte no likeable y esto esta buenísimo".





De esta manera, Flor desdramatizó el hecho de verse siempre perfecta y se mostró al natural tal cuál es.