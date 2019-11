Flor Vigna, tras su romance fugaz con Mati Napp, confesó que está “asexuada”

Flor Vigna tuvo un romance fugaz con Mati Napp, su coach del “Súper bailando”. La pareja parecía venir bien pero en la intimidad las cosas no estaban funcionando y, tras un viaje express de fin de semana, decidieron terminar el vínculo de buena manera.

Ambos se encargaron de aclarar que “siempre fueron libres” y que su relación no tenía rótulo de “novios” entonces cada uno podía hacer lo que quisiera sin dar explicaciones. A partir de eso, José Maria Listorti le hizo una pregunta a la bailarina que sorprendió con su respuesta.

“¿Hay alguién que te esté arrastrando el ala?” preguntó el conductor para su ciclo “Hay que ver”, El Nueve. Flor no dudó en contestar: “No, para nada. ¿Si hay candidatos?… ¿Sabés que no? A ver, siempre hay algún oportunista pero no, para nada. No me gustaría, estoy bastante asexuada en ese sentido. No necesito”.

Además, aseguró que le pone mucha energía a sus proyectos y cuando vuelve a su casa no tiene ganas de intimar. “Se me va muy rápido todo la libido a todo lo que le quiero poner. Y por ahí llego a casa y no tengo ganas de nada”, dijo y sumó: “Hay momentos en los que no tenés ganas de nada”.