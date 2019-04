Flor Vigna reveló más detalles de su final con Nicolás Occhiato: "Fue difícil separarse"

Flor Vigna y Nicolás Occhiato confirmaron su separación a principios de este mes tras más de cinco años de noviazgo. confirmaron su separación a principios de este mes tras más de cinco años de noviazgo.





"En este momento estoy sola, pero hay mucho cariño con Nico", aseguró la actriz en el ciclo "El Diario de Mariana", El Trece. aseguró la actriz en el ciclo

Y destacó de su ahora ex pareja: "Puedo rescatar de Nico millones de aspectos positivos, es difícil encontrarle defectos. Por eso fue tan difícil separarse, más cuando la decisión pasa por el otro"

Flor Vigna se mostró con "otro" y le pidió perdón a Nicolás Occhiato



"Él necesitaba estar solo y yo no notaba esa necesidad en mí. Sin embargo, a raíz de esa decisión me estoy encontrando con que me quiero ir a vivir sola, con que estoy tomando muchas clases, dedicándome a mí, haciendo proyectos", analizó Flor.





La actriz estará en la pista del "Súper Bailando 2019" y en teatro con la comedia "Una semana nada más" y sobrelleva con mucho trabajo el reciente final de su noviazgo con el conductor.