Fuerte mensaje de Flor Vigna: "Quiero ser, no quiero perder más tiempo con mi versión sumisa"

Horas antes de la final del "Súper Bailando", Flor Vigna lanzó una profunda reflexión en Instagram que sorprendió a sus seguidores por su crudeza.

"Día especial. Día de observar el camino al que aposté, al que invertí AMOR , ENERGÍA y TIEMPO. Día de abrazar fuerte a esas personas que enriquecen tu vida. Día de poner pausa para AGRADECER todo lo bueno y prometerse aprender de todo lo malo y así nunca más darle lugar", expresó la actriz en su posteo.

"Cada día me conozco más,me descubro más , no quiero perder más tiempo con mi versión sumisa, esa versión que por miedos, paradigmas y comodidad responde más a la mirada del otro que a la propia", fundamentó Flor.

Y remarcó contundente: "No quiero HACER lo que me digan , quiero SER. Quiero tener muchas anécdotas, experiencias y vivencias. Quiero DAR todo el amor que tengo y RECIBIR todo el amor que me den".

"Gracias por este año maravilloso,cada momento abro más los ojos y veo cuál es la VIDA que quiero CREAR ! A Jugársela con TODO!!! GRACIAS VIDA PLANEO HONRARTE FUERTE", finalizó.