Flor Vigna se quebró en plena entrevista y se fue corriendo: "Ya está, basta"

La actriz no pudo contener la angustia ante las preguntas por la reciente separación de Mati Napp. El video.

Flor Vigna se mostró angustiada ante las cámaras de "Los Ángeles de la mañana" y decidió retirarse de la charla de manera abrupta y en medio de un estado de angustia.

"No estoy molesta con LAM. Nadie está maltratado pero es de día y tengo que ir a cumplir otros compromiso", comentó la actriz.

Y remarcó: "No tengo problema con nadie, hagamos la nota bien sino parece que está todo mal. Mi amor, no me molesta nada, necesito irme. Ya es tardísimo por favor".

Luego, Vigna salió corriendo hacia el auto que se encontraba detrás y en el que la estaba esperando su ex pareja, Mati Napp.

"¡Basta! Inventaron un montón de cosas, ya está. Basta", cerró antes de subirse al vehículo.