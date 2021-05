Flor Vigna quebró en llanto por el avance del coronavirus: "Tengo gente cercana que la está pasando muy mal"

Flor Vigna, entre lágrimas, le habló a sus más de 5 millones de seguidores para compartir sus sentimientos en medio de esta segunda ola de Covid.

Conmovida por la creciente cantidad de contagios y muertes a causa del coronavirus en la Argentina, y por los varios allegados a ella que cursan la enfermedad, Flor Vigna tuvo la necesidad que hacer un vivo en Instagram para pedirle a sus fans que vivan la vida a pleno y hagan las cosas que les gusten porque mañana puede ser muy tarde.

“Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del put... COVID-19’”, arrancó la bailarina en el video que compartió anoche.

“Estoy muy emocional y me da vergüenza estar así. Me está naciendo un gran sentimiento de ‘ahora o nunca’, porque realmente se está muriendo gente, de verdad, y por eso quiero contagiar que nos animemos a despertar un poco, a hacer planes nuevos, a hablar y a perdonar... Estoy teniendo charlas muy copadas con mi familia que sino no las hubiese tenido, me fui de viaje con mi mamá al Uritorco a un camping, salgo a caminar con mi viejo que tiene un par de cosas de salud. A la vez estoy cumpliendo muchos sueños personales que no hubiese hecho porque le tengo mucho miedo al qué dirán. Ahora quiero animarme a ser más valiente”, añadió Vigna.

También, explicó que tener gente cercana enferma con covid la afecta mucho: “No quiero contagiar miedo ni mala vibra, pero sí esto del ‘ahora o nunca’ que a mí me da valor para hacer cosas que no me hubiese animado”.

Y cuando no pudo contener las lágrimas, aseguró “Me parece que estamos en un momento muy especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien, o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida”.

