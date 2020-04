Flor Vigna, profunda y divertida: "Perdón por esperar una pandemia para darme cuenta que puedo volar".

Hace unos días, Flor Vigna escribió en su cuenta de Instagram:

"OJOS : perdón ,a veces los dejo ver pero no observar.Dejo entrar información , colores , objetos,entre otras cosas pero no doy lugar a apreciar. Ojos,son dos ventanas buchonas de mi bien o malestar. Es que ustedes dos son tan transparentes , que aveces los quiero tapar , para evitar que otros me puedan descifrar. Ojos he tomado la decisión,nos merecemos otro andar. Les daré más tiempo para contemplar ,más atención para valorar, más amor para conectar , más verdad para ni tener que hablar. Estuve hablando con el corazón y acepta la vulnerabilidad, por lo que también les concedemos desnudarse ante otros ojos y desnudarlos a ellos sin juzgar.Descubrir experiencia y emociones nuevas, darles permiso a gotear . Ojos perdón por esperar una pandemia mundial para darme cuenta que con ustedes puedo volar . Hoy me doy cuenta que quiero ver las cosas desde otro lado ,hoy empiezo a mirar ✨"

LEER TAMBIÉN: Flor Vigna hizo un vivo de Instagram con Nico Occhiato y ella le tiró un "palito"

Su reflexión tuvo gran aceptación de sus seguidores siendo que Flor mantiene activa su cuenta con videos más graciosos.

La actriz mantiene la cuarentena y deberá esperar para retomar con la obra "Una semana nada más" donde comparte escenario con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas.

Desde que comenzó el aislamiento por el coronavirus, Flor comenzó a compartir imágenes de su infancia y reflexiones con tono poético, mostrando así su lado más sensible.

LEER TAMBIÉN: Nicolás Occhiato habló de sus novias del pasado además de Flor Vigna