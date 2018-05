Flor Vigna: "No me separé porque quería empezar a revolear la bombacha"

Flor Vigna habló de su relación con los hombres tras su ruptura de Nicolás Occhiato, de quien se separó en abril. En la edición de esta semana de revista Gente,habló de su relación con los hombres tras su ruptura de, de quien se separó en abril.

Por supuesto, el periodista de Gente se preguntó lo mismo que todos nosotros y trató de indagar sobre la reacción de la muchachada masculina, ya sin Occhiato como "obstáculo".

"Me empezaron a mostrar más su parte carnal y animal. Me escriben muchos por las redes sociales y algunos se preocuparon por conseguir mi teléfono, pero ninguno se volvió un loco obsesivo. Además, no me separé porque quería empezar a revolear la bombacha y vivir la vida loca", arrancó a contar Flor.

"Yo soy sensible, dulce y creo en el amor, pero quiero estar con una persona que me contenga y que pueda compartir con mi familia. Todavía es muy pronto para pensar en otra persona", explicó.

"¿Si me escriben futbolistas? Sí, ellos tienen el tirotear en su ADN. Pero me tiraron onda de todos los rubros", aclaró luego.

¿Cuán tardará Cupido en volver a flechar a la bellísima Flor Vigna?