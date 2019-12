Flor Vigna y Nico Occhiato: Te sigo y no me seguís

El ganador del "Súper Bailando 2019" tuvo un acercamiento con su ex que los usuarios descubrieron de inmediato.

Después de la reñida final del Súper Bailando 2019 donde se coronó campeón y de las palabras tan sentidas hacia su ex, Nicolás Occhiato tuvo un gesto de acercamiento con Flor Vigna en las redes sociales.

El conductor de "Tenemos WiFi" comenzó a seguir de nuevo a Flor Vigna en Instagram, una red social muy potente y con quien compartió muchos momentos antes de la separación.

Está claro que algo cambió en Nico después de esa final porque ahora quiere seguir de cerca los pormenores de la vida de su ex pareja.

Tras la final del programa de Marcelo Tinelli, el joven reconoció: "Pasó algo ayer que nosotros lo sentimos y que es difícil de exteriorizar, porque es una palabra tan fuerte. Pero creo que entendimos que nos amamos más allá de cualquier vínculo o etiqueta".

"Nos amamos como personas. Es amor, yo la amo. No hay un vínculo, no hay una etiqueta, no sabemos qué carajo va a pasar con nosotros", remarcó Nico.

Hay que ver si ese sentimiento es correspondido porque hasta el momento de la publicación de esta nota, Florencia no tuvo el mismo geste en Instagram y sigue sin seguir a su ex novio.

La actriz se encuentra de vacaciones en Buzios y regresará al país para las pasadas previas al reestreno de "Una semana nada más" en enero próximo.

