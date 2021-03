Flor Vigna: "Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral"

La actriz dialogó con PrimiciasYa.com y desmintió estar en crisis con Occhiato. Además, reveló que no estará en "La Academia". Su palabra.

La semana pasada, Ángel de Brito se reunió con Marcelo Tinelli para firmar el contrato como jurado de "La Academia 2021", en "ShowMatch" y además pudo conocer las nuevas figuras que se suman al reality.

El conductor de "LAM" recordó la presencia de Flor Vigna junto a Facu Mazzei y confirmó la presencia de Nico Occhiato, su actual pareja. Quién supuestamente acompañaría a Nicolás será Flor Jamín Peña.

"Hay varias parejas que van por la revancha. Una es la de El Polaco y Barby, otra la de Flor Vigna y Facu Mazzei, y la tercera confirmada es la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña", indicó Ángel.

Sin embargo, este trabajo trajo problemas en la relación de Flor y Nico según señaló Nancy Duré: "Nico le había prometido a Flor que no iba a ir al Bailando para no exponer nuevamente a la pareja. El conflicto. Entonces dijo que no iba a ir, y después terminó que sí, Y empezó un cortocircuito".

PrimiciasYa.com se contactó con Flor Vigna y aseguró: "Con Nico estamos bien. Absolutamente nada de eso es verdad". Y, sorprendió al revelar: "Nico tiene grandes propuestas. Este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral. Se dicen muchas mentiras. Ahora él está en Mendoza con amigos, se merece vacaciones hace mucho, pobre".

