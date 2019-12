Flor Vigna y Mati Napp le estarían mintiendo a todos

Luego de pasar a la final del “Súper bailando”, Mati Napp le dedicó a Facundo Mazzei y a su ex, Flor Vigna, unas sentidas palabras. Según Pampito, no hay que “creerles nada”. El periodista reveló en “Flor de tarde”, Ciudad Magazine, que coach y la bailarina no se hablan desde hace tiempo.

Flor y Mati salieron durante un tiempo este año y, al mes de hacerlo público, le pusieron punto final al vínculo, luego de que trascendiera que Flor habría tenido un encuentro íntimo con su ex, Nico Occhiato. Luego de eso, ambos tuvieron intención de renunciar al certamen pero se quedaron y hace unos días aseguraron que se estaban llevando bien. Bueno, parece que no es cierto.

LEER TAMBIÉN: El mensaje de Mati Napp que hizo emocionar a Flor Vigna: "Esas palabras me las ha dicho en privado"

“Tienen la alegría de estar en la final, eso es genuino. Pero vieron que Mati Napp le dedicó unas palabras muy dulces a Flor… Bueno, no crean nada”, comenzó diciendo Pampito. “Esto es información, no es una opinión. Lo que me cuenta mi fuente, que es muy confiable, es que entre Mati Napp y Flor Vigna no se dirigen la palabra”.

LEER TAMBIÉN: Flor Vigna habló del sorpresivo mensaje de Nico Occhiato: "Me bloqueé, no entendía lo que estaba pasando"

“Ellos agregaron a Antonella Campaniello, una coach que asiste al equipo, y Flor y Mati se comunican a través de ella, porque ellos dos no se están dirigiendo la palabra desde hace tiempo”, contó el periodista.