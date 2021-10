Flor Vigna y Luciano Castro: las primeras fotos juntos y muy enamorados

Luciano Castro y Flor Vigna ya no se esconden y decidieron mostrarse juntos, e incluso darle una entrevista a Los Ángeles de la Mañana.

A pocas horas de que se confirmara que Luciano Castro y Flor Vigna están comenzando una relación, ya aparecieron las primeras fotos de la pareja.

Los actores se dejaron fotografiar muy enamorados y abrazados mientras les hacía una nota Maite Peñoñori para el programa de Ángel de Brito, antes de ingresar al gimnasio de Vicente López donde se conocieron.

Pero antes de mostrarse abiertamente como pudo registrar PrimiciasYa.com, Flor Vigna y Luciano Castro ya habían sido vistos a los besos en el gimnasio hace dos días atrás.

Flor Vigna reveló que se enamoró de Luciano Castro porque "es muy motivador" y la cuida mucho

Luciano Castro y Flor Vigna confirmaron su romance. Lejos de llamarse al silencio, la bailarina dio detalles de su relación y confesó qué fue lo que la enamoró del actor.

"Estamos juntos y estamos muy bien. Nos conocimos en el gimnasio y empezamos a hablar por qué nos llamaron para una serie en el verano. Yo no la voy a poder hacer por qué sacó mi música", decía ayer la actriz para así confirmar su historia de amor con Luciano Castro.

Y agregó: "Seguimos hablando después de esta propuesta y nos enamoramos, estamos hace dos meses ya. Todo va perfecto". También, Vigna hizo mención a la repercusión de la noticia: "Tratamos de dejarlo para lo más adelante posible, pero sabíamos que en algún momento esto iba a pasar".

Para el final, la bailarina abrió su corazón y contó qué es lo que más la enamoró del ex de Sabrina Rojas. "Es muy motivador y me cuida mucho, estamos muy bien y me encanta cómo es él", confesó a PrimiciasYa.com.

Fotos Dab