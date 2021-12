Flor Vigna y Luciano Castro comparten decisiones: "Vivir es urgente"

Flor Vigna y Luciano Castro compartieron el dolor en redes sociales y parte de ello tiene que ver con el presente que ambos viven como pareja.

El domingo, Flor Vigna estuvo en la mesa de Juana Viale. La conductora le preguntó a los invitados qué balance hacía del año. En ese momento, la ex figura de La Academia de Showmtach no pudo evitar emocionarse.

"Ayer cuando estaba viajando al show, que hice en la Sala Siranush, me acordé de algo. Mi mamá me llevaba cuando tenía 17 años a trabajar ahí. Íbamos en bicicleta. Y ayer hice el mismo camino... me emociona pensarlo", detalló.

“Estaba desesperada por hacerlo, era ahora el momento, lo elegí y me lo tengo que bancar porque soy millonaria de vida”, contó la también actriz, convencida de que el dinero no lo es todo cuando uno hace lo que siente.

A modo de celebración por este presente maravilloso que vive, Flor eligió tatuarse una frase muy significativa en la muñeca y compartió la imagen en sus redes sociales.

Pero, ¿qué frase eligió la artista? En una tipografía de máquina de escribir, y con un trazo muy delicado, Flor Vigna se tatuó “vivir es urgente”.

“No podía elegir arriba o abajo… le mandó las dos, para que me quede grabado”, compartió en sus historias de Instagram mientras dudaba de la ubicación de aquellas palabras.

Asimismo, Luciano Castro también se tatuó pero él en la zona del cuello.