Flor Vigna sobre si le gustaría ser jurado del "Bailando 2020": "Me parece un..."

Luego de que Ángel de Brito revelara que Florencia Peña se bajó del jurado del "Bailando 2020", comenzaron a circular varios nombres para su reemplazo y en "Hay que ver" contaron que Moria Casán, Jimena Barón y Flor Vigna son las grandes candidatas.

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Vigna se refirió a la posibilidad de sumarse al jurado compuesto por Pampita, De Brito y Marcelo Polino.

Cuando Ángel le preguntó a la bailarina si se animaría a ocupar ese lugar, ella contestó: “A ver, me parece un halago ya la consideración. Me parece hermoso y tengo 25 años. Es hermosa esa silla. Es un programa número uno. Ahora, si me preguntás si me da y todo lo otro, yo no tengo una trayectoria”.

El periodista propuso a un excampeón como ella para el reemplazo: “Yo proponía ayer ¿por qué no un campeón del Bailando? Una Flor Vigna, una Laurita Fernández, un Hernán Piquín, un Fede Bal, que son todos muy distintos y cada uno puede aportar desde otro lugar”.

Y Vigna dijo: “No yo pero me parecen zarpados todos los nombres que dijiste como novedad. Hasta incluso cuando Pampita se iba, a mí me pasaba que como espectadora decía ‘a ver qué onda'. No sé, me tocaba una Lali Espósito o una Griselda Siciliani de jurado invitada y me gustaba esa novedad”.

