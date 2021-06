Flor Vigna imitó a Britney Spears y le mandó un pícaro mensaje a Nico Occhiato: “Es very boludo”

La bailarina y actriz jugó con el personaje y usó a Facu Mazzei de traductor. Marcelo Tinelli aprovechó el juego para consultarle por su ex. El video.

En la noche del martes, Flor Vigna estuvo en la pista de "La Academia 2021" y lo hizo bajo la piel de Britney Spears, a la que decidió imitar para superar esta nueva ronda.

La bailarina y actriz jugó con el personaje y usó a Facu Mazzei de traductor. Marcelo Tinelli aprovechó el juego para consultarle por su ex, Nico Occhiato.

“Es very boludo”, arrojó, ante la risa del animador y la incredulidad de algunos. Igualmente, Vigna se encargó de dejar bien en claro que se trataba de un chiste.

Recordemos que hace unos días, Flor reconoció que Nico jamás consideró participar en "La Academia". La actriz aseguró que el conductor no tenía ganas de volver a participar de un reality por más que se había comprometido como campeón del último "Bailando".

Ángel de Brito entrevistó a Vigna en "LAM" y la consultó por su expareja: “Para cerrar el tema Occhiato, que no tiene que ver con lo personal, si no con La Academia. Por qué finalmente no estuvo”.

“Nico está en un momento laboral muy bueno. Él no lo sabe, pero siempre estuvo detrás de cámara produciendo y metiendo mucha cabeza a todo y por ahí delante de cámara no se veía el crecimiento tanto como detrás”, explicó Flor.

"Por suerte está muy pedido por diferentes productoras y canales y se le está dando un gran sueño. No sé cómo seguirá eso”, añadió.

“Él desde el principio él sabía que su energía estaba ahí y no en bailar, y se lo comentó tanto a Mati Ramos como a Flor Jazmín Peña. Obvio que también estaba la propuesta de La Academia, pero en su conciencia nunca la barajó porque lo que él quiere es conducir”, cerró Vigna.

