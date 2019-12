Flor Vigna habló del sorpresivo mensaje de Nico Occhiato: "Me bloqueé, no entendía lo que estaba pasando"

En la noche del martes, Nico Occhiato sorprendió a todos en el "Súper Bailando" cuando, antes de comenzar a bailar su homenaje, contó que se lo estaba dedicando a su expareja, Flor Vigna, quien también estaba presente en el piso.

"El éxito se basa en insistir y en persistir y aunque te digan que no, seguir intentándolo y si vos sabés realmente que es lo tuyo, no bajar los brazos nunca. Y bueno, no se si decirlo… Bueno, una de las personas que me enseñó eso fue Flor", había dicho Nicolás en vivo.

Y agregó: "Ella fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño, no bajar los brazos, seguir peleándola y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos".

Esta tarde, Flor Vigna dialogó con "El Espectador", el ciclo que conduce Ángel de Brito por CNN radio, y se refirió a lo sucedido anoche.

"No me esperaba lo que dijo Nico, me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando. Nico es una persona muy racional, es un regalo hermoso que sentía que no podía recibir", declaró la actriz, y destacó: "A Nico le agradecí lo que me dijo con una forma muy corta de expresión".

Por otro lado, Flor también habló sobre la posibilidad de convertirse en tricampeona del "Bailando". "Estoy muy contenta con esta semifinal. Estamos poniendo todo para que le guste al público y hacer lo mejor artísticamente. Para mi sería una locura ser tricampeona. Sería romper muchas limitaciones. Fue un año de mucha introspección", indicó.

