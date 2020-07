Flor Vigna grabó el momento en que se hacía el hisopado de coronavirus y reveló el resultado.

La actriz compartió el viernes en Instagram el momento en que se realizaba el estudio de Covid-19.

La rubia explicó además que el resultado del mismo dio, por suerte, negativo.

LEER MÁS: Inesperada definición: Flor Vigna contó qué siente por Nico Occhiato, su ex

"Me hice el hisopado y dio NEGATIVO Gracias Telefe y Kuarzo por cuidarnos al extremo con medidas, protocolo y estudios", indicó Flor.

Vigna se realizó dicho hisopado tras confirmarse el caso positivo de Andy Kusnetzoff, conductor de "Podemos Hablar". La actriz había sido una de las últimas invitadas al programa.

"Me llamó la producción y me explicó todo, muy atentos. Kuarzo y Telefe toman todos los recaudos en la previa, durante y posterior al programa. Se respetó todo, el distanciamiento, al uso de tapabocas antes de grabar, alcohol en gel... Andy respetaba el distanciamiento muy bien. Yo no tengo ningún síntoma, no creo que me lo haya agrrado porque no tuve mucho contacto con Andy. Veremos más adelante, pero realmente creo que no pasará nada e igual me haré el test", le decía Flor a PrimiciasYa.com ante la noticia del resultado positivo de Andy.

LEER MÁS: Flor Vigna tras enterarse que Andy Kusnetzoff dio positivo de coronavirus: "Realmente creo que..."