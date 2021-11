Flor Vigna generó preocupación por su estado de salud en las redes

Flor Vigna se refirió al estrés que viene teniendo el último tiempo y cómo su organismo le dijo basta.

Este último tiempo fue muy movido para Flor. Hasta hace unos días, la influencer participaba de La Academia de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli, y debió retirarse del certamen tras una importante lesión que le impedía bailar a Facundo Mazzei, su bailarín.

Luego, sorprendió a todos cuando confirmó su romance con Luciano Castro, a quien conoció en el gimnasio y al anunciar un cambio rotundo en su carrera al lanzarse como cantante profesional.

Y este domingo a través de su cuenta de Instagram, Vigna decidió contarle a sus seguidores que las largas horas de trabajo habían repercutido en su salud.

“Entre 38, 39 y 40 de fiebre me estuvieron tratando estos hermosos últimos 3 días y hoy sigo de camita. ¿Conocés a mi amigo SOMATIZAR? ¿Te pasó? ¿En qué situación?”, fueron las primeras palabras de la bailarina en la red social junto a imágenes de sus días en cama.

“Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar pa’ cualquiera. Con mi amigo @tav.o_ hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho mucho REMO lograr grabar nuestro primer videoclip”, añadió.

Vigna incluso pensó que podía llegar a tener Covid: “Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno, me hisopé pa’ ver si era Covid pero por suerte no. Al parecer al haber estado pensando noche y día (literal, 24/7) en el proyecto, cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida”, señaló.

Para poder realizar el video de su primer tema, la ex protagonista de Una semana nada más tuvo que ir sin prisa pero sin pausa a revisar cada locación para poder filmar y programar todos los ensayos para que las coreografías salieran perfectas: “Conseguir cosita por cosita, de la más grande a la más chica… Fue un viaje fascinante, pero sin pausa y se ve que mi cabeza no dejaba de carburar. Así que el jueves mi cuerpo me sacó de servicio. La pasé mal como hace mucho no la pasaba. Temblequeos, vómitos, mucho frío, mucho calor, dolor fuerte, fuerte de panza”, explicó, sobre todos estos síntomas que no le permitieron despegarse de la cama en todos estos días.

También adelantó que el día 11 del próximo mes saldrá su primer tema y así, se abrirán las puertas de una nueva etapa desconocida para ella y para su audiencia: “Quiero dar todo por esta nueva etapa. Pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tienen que ser a otro ritmo. Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción", cerró.