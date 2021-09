Flor Vigna, Facu Mazzei y la coach renunciaron a La Academia: "Fue unánime"

Flor Vigna, Facu Mazzei y Georgina Tirotta, la coach del equipo decidieron abandonar La Academia 2021 y comunicaron la decisión el lunes.

Fue tras la lesión que sufrió el bailarín en su hombro el último viernes, episodio que sirvió para que decidiera despedirse del certamen.

“Pasó algo que no me esperaba. Hice un truco muy tonto, que hago hace años. La tenía a Flor sobre mis manos y, cuando la paso por la espalda, hubo un microsegundo en el que me fui no sé adónde. Y sentí un dolor que nunca en mi vida había sentido. ¡Fue tremendo!”, explicó Mazzei sobre la lesión que sufrió.

Y detalló muy conmovido: “Nunca me había pasado nada así. Tuve esguinces y esas cosas, pero esto fue algo tremendo. Estoy bastante sensible porque en esta etapa del año, es laburo y es mi herramienta de trabajo”.

Flor Vigna explicó luego el por qué de la decisión que habían tomado: “Por suerte fue unánime: nos miramos los tres y cada uno de los integrantes es irremplazable, pero Facu tiene esa magia que reúne tantas cosas”.

Además, Marcelo Tinelli aclaró que le ofrecieron seguir en el certamen con otro equipo pero que ella optó por irse con quienes había formado un gran grupo y quien tenía química.