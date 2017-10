Flor Vigna: "En otro momento hablaré con Moria para aclarar que no estoy cansada"

Moria Casán realizó una fuerte devolución a la coreografía que presentaron anoche Flor Vigna y Agustín Casanova en el "Bailando". realizó una fuerte devolución a la coreografía que presentaron anoche





PrimciasYa.com se contactó en exclusiva con Vigna quien se refirió a la devolución que le hizo la jurado en donde sostuvo que la veía cansada.





"Ayer estábamos medio sin tiempo y entonces como vi que faltaba poco dejé que se exprese Moria como jurado. Dijo varias cosas artísticas también. Por ahí le puso mucho énfasis y mucha voz, pero no quiere decir que haya críticas constructivas para mejorar", expresó la rubia.





"Me recomendó un cambio de maquillaje, siempre me ha dicho fuera de cámara que me comporto como un chaboncito y que me vendría bien ser más femenina, así que voy a agarrar todo eso para llevarlo a la pista en la sentencia", añadió.



"Es una referente del medio artístico así que me toca escucharla y aprender. En otro momento hablaré con ella fuera de cámara o en cámara para aclarar que no estoy cansada, que fue un mal entendido simplemente".