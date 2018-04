Florencia Vigna y Nicolás Occhiato estuvieron cerca de vivir un momento dramático mientras charlaban arriba de su auto, en la puerta del departamento donde vive la bailarina en Floresta. El jueves, cerca de las 22.00hs,estuvieron cerca de vivir un momento dramático mientras charlaban arriba de su auto, en la puerta del departamento donde vive la bailarina en





"Siento que me quieren abrir la puerta. Cuando miro tenía un chabón con el arma apuntándome en la cabeza y un auto encerrándome", relató él.

Embed Una publicación compartida de Flor Vigna (@florivigna) el 21 Mar, 2018 a las 10:02 PDT

Y agregó: "Es un segundo que no sabés cómo reaccionar. Puse primera, le choqué la trompa, aceleré y me fui. Reaccioné así, no sé si está bien o mal, pero estábamos en la puerta de la casa de ella".





Este medio pudo obtener la palabra de Vigna, que remarcó: "Por suerte estamos bien, que es lo importante. Lo único que está dañado es lo material, el auto quedó un poco hecho percha".





"Lo más feo fue la agresividad del momento, el susto. Pero tanto Nico como yo estamos bien. Hicimos la denuncia y todo lo necesario", cerró Florencia, aún conmovida por lo acontecido.