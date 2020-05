Flor Vigna desmintió haber vuelto con Nico Occhiato: "Sigo sola desde octubre y..."

Qué están juntos, que no están en pareja, que se aman pero no quieren lastimarse, que no hay rótulos... Hoy, el tipo de relación que une a Flor Vigna y a Nico Occhiato es indefinida.

Ayer en "LAM", Ángel De Brito le formuló a Occhiato la pregunta que se hacen todos. "¿Nico Occhiato y Flor Vigna volvieron o no volvieron, o quedó ahí todo diluido?", preguntó el conductor.

"No, quedó todo bien como siempre, nos hablamos, la quiero muchísimo a Flor, sabe lo importante que fue en mi vida y lo hermosa persona que es", contestó Nico.

"Pero hubo un acercamiento en algún momento", insistió el periodista de El Trece. "No, hicimos un vivo de Instagram cuando arrancó todo esto, hicimos un vivo riéndonos un poco, después ella salió en mi programa también, pero no", explicó el último campeón del "Bailando".

Pero la duda quedó y se empezó a decir que Flor y Nico habían vuelto como pareja, manteniendo el aislamiento social obligatorio por la pandemia. Hasta se dijo que tendrían extensas charlas vía Skype.

Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, Flor también desmintió que la pareja haya vuelto. "Sigo sola desde octubre y muy bien conmigo misma", aseguró la actriz de manera tajante.

