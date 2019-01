Flor Vigna contó cómo fue el último día de grabación con Nicolás Cabré

Flor Vigna y Nicolás Cabré se fue al diablo luego de que la actriz compartiera en Instagram una foto en la que se la veía en la cama con el galán. La relación entrese fue al diablo luego de que la actriz compartiera enuna foto en la que se la veía en la cama con el galán.





Laurita Fernández, novia del morocho, se enfureció y comenzó una guerra que perdura hasta hoy. Pero pese a que la rubia se excusó asegurando que todo se trataba de una promoción de un capítulo de Mi hermano es un clon,, novia del morocho, se enfureció y comenzó una guerra que perdura hasta hoy.

En el marco de la finalización de la tira, Flor dialogó con Polino auténtico (Radio Mitre), y recordó cómo fue el último día de grabación con Cabré.

"Estábamos en grupos separados. Cuando terminó, él se fue volando. No nos saludamos", confesó Flor que prefirió quedarse con la parte buena de la experiencia. "Tuve la suerte de conocer a mucha gente linda y también hay mucha gente con la que no tenés empatía", arrancó a contar.

Luego, se refirió al origen del escándalo: "No me gustó lo que sucedió pero me quedé tranquila porque todo el elenco sabe que no estuve en su camarín y en su auto, y él también lo sabe", expresó.

Más tarde, lanzó una reflexión sobre lo que para ella es la actuación: "Actuar no es solamente lo que yo pensaba de chica. Yo tenía ganas de actuar porque me gustaba interpretar, donde era más feliz era en mis clases de teatro. Actuar es hacerlo cuando el ánimo no está tan bien".

