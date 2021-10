Flor Vigna confirmó su romance con Luciano Castro: "Nos conocimos en el gimnasio y nos enamoramos"

Flor Vigna dialogó con PrimiciasYa.com y confirmó que está en pareja con el ex de Sabrina Rojas, Luciano Castro.

Un día después de que explotó el romance de Luciano Castro con Flor Vigna, lejos de desmentirlo, la bailarina y actriz confirmó la relación de dos meses que mantiene con el actor.

PrimiciasYa.com pudo conversar con Flor y contó el momento de felicidad que vive la pareja. "Estamos juntos y estamos muy bien. Nos conocimos en el gimnasio y empezamos a hablar por qué nos llamaron para una serie en el verano. Yo no la voy a poder hacer por qué sacó mi música", comenzó diciendo la actriz.

Y agregó: "Seguimos hablando después de esta propuesta y nos enamoramos, estamos hace dos meses ya. Todo va perfecto".

Sobre la gran repercusión que tuvo la noticia, Vigna señaló: "Tratamos de dejarlo para lo más adelante posible, pero sabíamos que en algún momento esto iba a pasar".

Por último, contó qué es lo que más la enamoró del ex de Sabrina Rojas: "Es muy motivador y me cuida mucho, estamos muy bien y me encanta como es él".