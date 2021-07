Flor Vigna confirmó que tiene nuevo novio: "Me gusta mucho alguien y no hay ojos para otra persona"

Tras su separación de Nico Occhiato, Flor Vigna enfrentó varios rumores de romance con distintos candidatos.

Y este jueves, si bien desmintió su relación con Martín Pérez Disalvo, la bailarina sorprendió al reconocer que tiene nuevo novio.

“Les voy a decir la verdad de la verdad. Me gusta alguien mucho que jamás se los voy a decir y no hay ojos para otra persona. No es conocido. Pero estoy bien así”, señaló Vigna en "La Previa de La Academia".

“Es cierto que cuando tenés algo que es sagrado o un amorcito, no lo vas a traer acá. No voy a decir nada”, remarcó por las veces que desmintió otras historias de amor que, con el tiempo, terminaron por confirmarse.

"Me gusta uno que no lo conoce nadie. Me gusta ese solo”, cerró Flor, sin querer dar detalles sobre a identidad de su nueva pareja.

