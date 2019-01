Flor Vigna apuntó contra Nicolás Cabré: "No volvería a trabajar con él"

Flor Vigna está protagonizando con Nico Cabré la tira "Mi hermano es un clon" de Pol-ka que se emite por está protagonizando conla tirade Pol-ka que se emite por El Trece y que finalizará a fin de mes. Como suele ocurrir en los ámbitos laborales, entre los actores no hubo una buena relación.





Laurita Fernández, la actual pareja del galán de telenovelas. ¿El motivo? Vigna publicó en Instagram una foto de una escena hot con Cabré que desató la furia de la jurado del El escándalo comenzó por una pelea mediática entre la protagonista y, la actual pareja del galán de telenovelas. ¿El motivo? Vigna publicó enuna foto de una escena hot con Cabré que desató la furia de la jurado del Bailando

laurita fernandez flor vigna nicolas cabre.jpg







Con las grabaciones de la novela finalizadas y Flor estuvo esta mañana en "LAM" donde Ángel de Brito le preguntó "¿Cómo terminó la relación con Nico?". Y ella describió: "Profesional es la palabra. Terminó muy seca en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. A mi pasa que una persona me dice en la calle 'ey, boluda, cruzá bien', y yo ya me quedo mal. Eso no me puede pasar. Tengo que aprender a limpiar".





Luego agregó: "Era mi primer protagónico, con él pasaba mi historia principal... Pero bueno, está bueno aprender a laburar así, encontrás otras herramientas, es parte del oficio".





Antes de finalizar el tema, el conductor le hizo una pregunta tajante: "Con una mano en el corazón, ¿volverías a trabajar con Cabré?". Y la actriz dijo de manera contundente: "Yo creo que no. También quiero conocer nuevos compañeros".