Flor Vigna aclaró si le pidió alguna vez a Nicolás Cabré que la lleve a la casa

Flor Vigna asistió el miércoles al Hipódromo de San Isidro junto a su novio, Nicolás Occhiato, para formar parte de la foto de los personajes del año de la revista Gente.





Nicolás Cabré para promocionar un capítulo de "Mi hermano es un clon", El Trece. Al llegar al lugar, la rubia habló del revuelo que se generó tras su publicación de una foto en la cama junto a





Nicolás Cabré no quiere que lo promocionen junto a Flor Vigna







Vigna tenía "otras intenciones" con el actor. También, desmintió a Laurita Fernández, quien había deslizado que





"Jamás le pedí (a Cabré) que me lleve a mi casa. Ni cerca. Tampoco llevó a ninguna de las otras chicas, lo que no estaría mal entre compañeros. Ahora, por suerte, tienen a todo el elenco para que le pregunten y vean que no fue así", sostuvo Flor.

"Entonces, Laura es muy insegura", le comentaron los periodistas. "¿Por qué vamos a poner adjetivos?", preguntó Flor.





"Nosotros estamos mejor que nunca y no me interesa lo que pase en otros lados o cómo se lleven otras parejas", tomó la palabra Occhiato.





"Lo importante es que nosotros estamos bien y ojalá que ellos también. Estamos haciendo una novela que está buenísima y no hubo mala intención. Le pueden preguntar a Nico, él sabe que yo nunca entré a su camarín ni ninguna otra cosa de las que se quisieron instalar, no sé si fue de parte de la prensa o de Laura", manifestó Vigna. Y con respecto a la verdad de lo que pasó, afirmó: "Las evidencias van a estar con el tiempo".





