Flor Vigna, aclara: "No me voy a encontrar con Nico en Brasil, no sé nada de él"

Luego de varias idas y vueltas, el rumor de un posible regreso entre Flor Vigna y Nico Occhiato se instaló una vez más.

Y en las últimas horas tomó más protagonismo, luego de que a través de sus redes sociales, tanto ella como él, decidieran pasar año nuevo con amigos, cerca del mar y en el mismo destino: Brasil.

Hace semanas que Flor venía hablando de que estaba organizando un viaje para terminar el año de la mejor manera, y, al parecer, a Nico le llamó la atención el mismo destino.

“Vacaciones. Se va la banda”, manifestó el conductor, quien sumó una bandera del país y dejó en claro que ahí va a pasar los próximos días.

LEER MÁS El mensaje hot de Nico Occhiato que luego borró: ¿era para Flor Vigna?

Por tal motivo, se dijo que Vigna y Occhiato podrían recibir el Año Nuevo juntos. Pero en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz negó esa posibilidad: "No nos vamos a ver con Nico, para nada. Incluso tal vez me tenga que volver antes del 31 para la promoción de la obra (Una semana nada más)".

"Tengo el pasaje con fecha abierta y no sé cuando me regreso. Y no sé nada Nico, terminamos en buena relación y no pasa más nada", remarcó Flor desde Brasil.

LEER MÁS Flor Vigna, una muñeca inflable en la playa