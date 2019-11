Flor Vigna tras su ruptura con Mati Napp: "Yo lo sigo queriendo un montón"

En la noche del viernes, Flor Vigna habló de su separación con Matías Napp en el "Súper Bailando".

La bailarina contó sus sensaciones, mientras Napp asentía y avalaba lo que ella decía. Lo que más le preocupaba a Marcelo Tinelli era si iban a poder continuar trabajando juntos.

"Estamos bien. Recién nos abrazamos antes de salir a escena. Ahora podemos contar que ya en el cuarteto estaba todo mal, estábamos separados. Se notó. Todo lo que dijeron era verdad. No podemos bajar la vara por una situación personal. A mí me pasó en el teatro, que me pasó una cosa similar y tuve compañeros, que fueron como hermanos, como Nico Vázquez y Benja Rojas, que me dijeron: ´Escuchame pendeja, acá vamos a estar siempre, pero tenés que ser un 100 en el escenario estés arriba en el cielo o en el tercer subsuelo´. Así que vamos a salir a hacerlo genial", indicó Flor.

"Tenemos muchas diferencias, nada loquísimo. Lo hablaba con José María (Listorti). Le explicaba que elegimos estar juntos. Y también elegimos separarnos. Porque buscamos que esas diferencias sean similitudes y no estábamos siendo nosotros mismos, el ser genuino. Y ahí viene el reproche. Los dos somos muy libres de cabeza", agregó.

"Yo lo sigo queriendo un montón y por ahora estamos laburando muy bien así, separados. Vamos a ser libres. No nos vamos a esclavizar si un día nos pasa algo y estamos caminando de la mano, o si no queremos estar juntos", remarcó Flor.

