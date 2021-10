Flor de la V sobre Los Roldán: "La pasé mal, fue muy difícil"

Flor de la V interpretó en 2004 el personaje de Laisa en la ficción Los Roldán, Telefe, y tuvo una gran popularidad. Lo cierto es que en su visita a Los Mammones, América, la actriz reconoció que no la pasó nada bien por aquel entonces.

“Me pasó de todo ese año. Mucha campaña, fue muy difícil. No lo disfruté. No disfruté ese año. La pasé mal porque no estaba acostumbrada a la exposición”, recordó Flor.

La tira protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina fue un gran éxito. Sin embargo, De la V reconoció que le fue difícil por los comentarios de ese entonces.

“Me pasaban cosas divinas con el público, pero mi imagen generaba muchas cosas. Estaba en el ojo de la tormenta. Se debatía mi sexualidad, mis genitales. Fue difícil convivir con eso”, indicó la madre de Isabella y Paul Alexander.

Y contó en quién se aferró para sobrellevar ese duro momento de comentarios: “Me refugié en Jorge Ibañez, en Pablo quien me acompaña hace más de 20 años".

“Es lo más importante que tengo. Es el sueño que he soñado, pero nunca creí en concretar el formar mi propia familia”, cerró Florencia sobre sus hijos.