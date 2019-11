Flor de la V y Lizy Tagliani, reconciliadas: “Nos gustaría trabajar juntas”

Florencia de la V y Lizy Tagliani protagonizaron varios cruces mediáticos en los últimos tiempos. Días atrás, la conductora de "Flor de Tarde" (Ciudad Magazine) había tendido un puente para evitar profundizar cualquier diferencia.

"No me gusta cuando quieren hacernos competir y separarnos a las compañeras del espectáculo, porque esto viene desde hace muchos años. Vamos a tener que trabajar todas para representar y colaborar con las chicas trans”, expresó Flor en su programa.

Anoche, ambas coincidieron en la gala de los "Personajes del Año" de la revista Gente. Allí se mostraron con la mejor onda e incluso brindaron una nota donde hablaron de las diferencias que tuvieron en el pasado.

“Lo que digo es que siento que tuve que hacer humor durante muchísimo tiempo para transar con este medio. Y hoy no siento que tenga que hacer humor para ser aceptada”, comenzó a decir De la V.

“A mí me pasa eso, porque ustedes no tienen que hacer humor para ser aceptados. Son heterosexuales y no andan diciendo nada. Y es lo que yo elijo, soy una chica más que quiere eso, es mi modo de vivir”, cerró Flor.

Por su parte, Lizy agregó: “Vivo haciendo humor, pero mi mamá y mi abuelo eran iguales. No pasa por ser trans”.

Al final de la entrevista, los medios les consultaron por la posibilidad de que colaboren en algún proyecto a futuro. “Cada una está haciendo demasiado, no sé si es necesario. Yo tengo mi peluquería y le doy trabajo a un montón de gente”, señaló Lizy. Aunque, no descartaron participar de un proyecto laboral. “Sí, nos gustaría trabajar juntas”, coincidieron.

