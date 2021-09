Flor de la V cuestionó a Mavys Álvarez, la ex novia cubana de Diego Maradona

En la segunda parte de la entrevista con el periodista Mario J. Pentón para América TeVé (canal 41 de Miami), Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona, sorprendió con nuevas declaraciones sobre su relación con el astro del fútbol en Cuba.

"¿Quién te lleva a la droga?", le pregunta el conductor a la ex pareja del ídolo de los argentinos. "Diego me llevó a la droga cuando yo tenía 16 años", afirmó la invitada, que intentaba hacer una esfuerzo para contener las lágrimas.

"¿Cómo fue eso?", retrucó Pentón. "Fueron varias ocasiones en las que trató... Estábamos en la habitación y él insistía... llegó un punto que probé, total de que me dejara tranquila", precisó Mavys, visiblemente movilizada al recordar los detalles de su relación con El Diez.

Este miércoles en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, debatieron sobre los dichos de la ex de Maradona.

“Para mí, hablar de una persona que ya no está me parece pésimo. Ella estuvo mal. Yo entiendo que ella pudo haber sufrido, debe tener un equipo de gente que la acompaña, ojalá... pero no creo que esté bien hablar de alguien que no está. No se puede hacer eso. Ese es el límite”, opinó la ex vedette.