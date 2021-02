Flor de la V celebró el Día de los Enamorados con un mensaje lleno de amor

Los famosos, enamorados, compartieron con sus seguidores, en este día de San Valentín, los hermosos mensajes que quisieron hacerles llegar a sus parejas.

Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Florencia Peña, Wanda Nara, Lizy Tagliani, Maju Lozano, Florencia de la V, Débora Plager, Juanse, Mica Vicionte, Fabián Cubero, Guillermina Valdés, Romina Pereiro, Mercedes Funes, y mucho más, pusieron en Instagram dedicatorias para las personas dueñas de sus corazones.

Y uno de los más especiales fue sin lugar a duda que el de Flor de la V, quien anoche tuvo un festejo muy especial junto a su marido Pablo Goycochea.

"El BESO. Besarse en los rincones oscuros besarse frente al rostro del guarda besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las Canalladas besarse en la plaza de todas las Repúblicas (o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso) besarse delante de la foto del niño que también fui (y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso…) besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados/ opacados/ apagados/ cercenados/ mutilados/ hambrientos/ que no son solo los nuestros que tu labios y los míos mientras rajan la tierra la construyen y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso lxs beso... me besás... besaremos... por eso el beso. beso", escribió Flor sobre El Beso junto una romántica foto con Pablo.

Y por la noche, compartieron una cena especial donde ella se vistió toda de rojo despampanante en el exclusivo resto sobre el río en Martínez: Lele del río.