¿Flor Torrente volvería a trabajar con Nicolás Cabré?

Florencia Torrente es otra de las grandes conquistas de Nicolás Cabré. Los chicos estuvieron juntos desde el 2005 hasta el 2008 y, al poco tiempo de la ruptura, el galán comenzó otra relación con Soledad Fandiño, con quien salió hasta el 2011. es otra de las grandes conquistas de N. Los chicos estuvieron juntos desde el 2005 hasta el 2008 y, al poco tiempo de la ruptura, el galán comenzó otra relación con, con quien salió hasta el 2011.

En agosto, la morocha estuvo en Intrusos y cuando Moria le preguntó si había salido lastimada de su relación con el actor y la joven no se guardó nada: "Tu primera relación siempre duele muchísimo porque es la primera en todo, uno desconoce y uno sabe cómo manejarse. Hay cosas que te suceden cuando es una primera vez y que luego no te suceden porque uno aprende. Separarse siempre es difícil", contestó Flor, quien finalizó el tema revelando que nunca más se había cruzado con Cabré.

Ahora, tras aquella declaración, Florencia volvió a ser consultada sobre el tema por la revista Gente. La publicación quiso saber si la hija de Araceli volvería a trabajar junto al galán que ahora está en pareja con Laurita Fernández.

"¡Ese tema ya pasó! No, no me preguntes de él: yo andaba por los 18 años y ahora tengo 30…", dijo, al respecto de la relación que vivió junto a Nicolás.

"¿Si volvería a trabajar con él? Como con cualquier persona. Gracias a Dios, no tengo conflicto con nadie en particular. Además, yo en esa época era un bebé, tenía 16, 17 años. Imaginate que ni me acuerdo de lo que hacía a los 16, era muy chiquita. Después de tanto tiempo, las cosas caducan", sentenció, para finalizar.

